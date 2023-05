Conhecida como uma das maiores artistas do rock nacional de todos os tempos, a cantora e compositora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos. Segundo o jornal O Popular, Rita teve o diagnóstico de câncer de pulmão em 2021 e fazia tratamentos contra a doença desde então.

A artista estava em sua casa, na capital, com a família. Conforme nota publicada nas redes sociais da artista, o velório será aberto ao público, no Plenário do Parque Ibirapuera. Ainda de acordo com o Popular, a cerimônia está marcada para quarta-feira, 10, das 10h às 17h.

Considerada a rainha do rock, Rita Lee esteve reclusa nos últimos anos após receber um diagnóstico de câncer de pulmão, em 2021. Após tratamentos, em abril de 2022, a doença teria entrado em remissão.