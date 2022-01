Vida Urbana Rachadura na TO-130 no Jalapão se agrava após mais dias de chuvas Há cerca de dez dias a Ageto construiu um desviou devido a fissura que aumentou e causou novas rupturas no local

A situação e estabilidade do talude de um trecho na TO-130, entre Santa Tereza e Ponte Alta, se agravou nos últimos dez dias. No início da semana passada, segunda-feira, 3, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) teve que construir um desvio após o asfalto rachar no km 18. Entretanto, agora, a situação piorou e a fissura aumentou, inclusive separação do asfalto e novas rupturas. O trecho é um dos mais...