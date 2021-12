Vida Urbana Réveillon no Rio de Janeiro está cancelado, anuncia Paes "Tomo a decisão com tristeza, mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias", disse o prefeito

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou na manhã deste sábado (4) que as comemorações de Réveillon na cidade estão canceladas. "Tomo a decisão com tristeza, mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias", disse ele, em publicação no Twitter. "Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes...