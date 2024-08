Vida Urbana Réus têm datas marcadas para julgamento por Júri Popular em cinco cidades Entre os casos a serem julgados está o assassinato do advogado Danillo Sandes, do professor Carlos Henrique de Sousa Luz e de Ana Zilda Santos Almeida

O Poder Judiciário do Tocantins divulgou o calendário dos julgamentos agendados para o Tribunal do Júri no segundo semestre deste ano em Paranã, Araguaína, Palmas, Dianópolis e Gurupi. O Tribunal do Júri é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, que são aqueles em que o agente atua com intenção direta ou indireta de causar a morte de uma pessoa. Confira os julgamentos age...