Vida Urbana Réu por matar companheira com tiros nas costas diz que matou para se defender e ela estava drogada Lavrador José Nilton , de 56 anos, responde pelo assassinato de Elsimar Araújo, 36, no dia 28 de junho. Em audiência, ele diz que a arma estava com a mulher na hora do crime

Durante audiência de instrução de um processo criminal, realizada na sexta-feira, 1°, o lavrador José Nilton Rodrigues Lima, de 56 anos, réu pelo assassinato da companheira, a dona de casa Elsimar Fernandes Araújo, aos 36 anos, morta com tiros nas costas e na cabeça, no dia 28 de junho, em Lagoa do Tocantins, disse que matou a mulhe por legítima defesa. No mesmo momento d...