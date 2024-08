Vida Urbana Réu é condenado a mais de 12 anos de prisão por tentar matar policiais militares Tentativa de homicídio ocorreu em fevereiro de 2023, no município de Peixe, no sul do estado. Defesa de Gleidson Alves Batista informou que apresentará recurso para anulação do júri e irá solicitar a realização de um novo julgamento

Gleidson Alves Batista, de 33 anos, pegou 12 anos e oito meses de prisão em regime fechado, por tentar matar policiais militares em 2023, conforme julgamento do Tribunal do Júri que ocorreu nesta quarta-feira (28), na Comarca de Gurupi, no sul do estado. O JTo entrou em contato com a defesa de Gleidson Alves Batista, feita pelo advogado Weyvel Zanelli da Sil...