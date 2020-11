Vida Urbana Rádio educativa é invadida e incendiada e PM apreende arma e instrumentos usados no crime Vizinho disse à PM que viu um homem ateando fogo no local e que, inclusive, as chamas chegaram a atingir parte do corpo do suspeito

Uma rádio educativa ficou destruída após ser alvo de uma invasão e um incêndio criminoso em Alvorada do Tocantins, Sul do Estado. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 5, por volta das 2h13, no prédio da emissora na avenida Santa Ângela, setor Santa Ângela. Após o crime, a Polícia Militar encontrou nas proximidades uma pistola com 19 munições e uma chave de rodas, que p...