Vida Urbana Quiosques e ambulantes só poderão atuar nas praias até as 15 horas nos finais de semana Em novo decreto da Prefeitura de Palmas, também não será permitida a utilização dos píeres 1 e 2 da Praia da Graciosa e segue proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos; Parque Cesamar ficará fechado para o público aos sábados e domingos

Em novo decreto publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 22, a Prefeitura de Palmas determinou novas regras para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, no intuito de evitar aglomerações e, consequentemente, mais infecções pelo novo coronavírus. No documento, o Executivo Municipal destaca que a taxa de ocupação hospitalar em decorr...