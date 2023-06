Duas ocorrências de incêndio foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 5h deste domingo, 4, em Palmas, ambos na região sul da cidade.

No primeiro registro, os militares foram acionados depois que um veículo Volkswagen/Gol pegou fogo enquanto trafegava na rodovia BR-010 próximo ao setor Jardim Aureny IV, sentido central da capital. O condutor não teve ferimentos.

Ainda pela manhã, também às 5h, os Bombeiros atenderam uma ocorrência de incêndio em um quiosque no setor Jardim Aureny I. Ao chegar no local a equipe se deparou com o telhado, cozinha e parte externa do estabelecimento consumidas pelas chamas, que foram controladas pelos militares.

Entre os prejuízos materiais no quiosque também estão um freezer, uma máquina de música, 18 jogos de mesa e vasilhas.