Após a divulgação do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na noite desta segunda-feira, 6, que confirmava 18 casos da Covid-19 no Tocantins, a Prefeitura de Araguaína anunciou por meio das redes sociais que mais um paciente testou positivo para a doença na cidade e elevou o número para cinco infectados no município.

Com isso, agora são 19 casos no Estado, 13 em Palmas, 5 em Araguaína e 1 em Dianópolis. Segundo a Prefeitura de Araguaína, o novo caso é de uma mulher que tem 58 anos, residente na cidade e apresentou sintomas como tosse e falta de ar. Ele fez uma consulta na rede particular e teve que ser encaminhada para UPA no início da noite, por lá fez um teste rápido e deu positivo. De acordo com as autoridades de saúde, ela será transferida para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Mais cedo, a SES tinha confirmado o 18º caso de Covid-19 no Tocantins. Segundo o Boletim Epidemiológico, o último caso tinha sido em Palmas. A paciente com a doença é uma mulher, de 29 anos, com histórico de viagem para França.