Vida Urbana Quilombolas do Jalapão recebem neste fim de semana ações do projeto Transformando Dor em Amor Iniciativa, que nasceu em 2020 em Palmas, foi desenvolvida pelo médico Marco Aurélio, vítima da Covid-19

A artesã Irani Ribeira de Sousa, 62 anos, moradora há mais de 30 anos da Comunidade do Prata, em São Félix do Tocantins, região do Jalapão, foi uma das beneficiadas por um projeto social, que leva carinho, dignidade e alimentos para pessoas em vulnerabilidade social. “Essa ação é muito importante para nós que às vezes ficamos esquecidos”. A médica e pastora Ana Pa...