Após a divulgação da 2ª chamada para a matrícula de aprovados em vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), moradores da aldeia Botica, do povo Apinajé, situada entre Maurilândia e Tocantinópolis, no Bico do Papagaio, região norte do Tocantins, tiveram motivos para celebrar.

O jovem Lucas Gomes de Souza Apinajé, de 19 anos, é o primeiro membro da etnia a cursar a graduação de medicina na instituição estadual.

A convocação para matrícula ocorreu através de publicação no site da instituição de ensino, no dia 25 de janeiro. O jovem atualmente mora em Augustinópolis, município onde está localizado o campus que tem frequentado para as aulas.

“Estou com um sentimento de felicidade, por estar cursando medicina, o momento está sendo incrível, estou realizando um sonho”, disse o jovem ao relembrar as etapas que venceu até chegar na aprovação.

Preparação para provas

Ainda no segundo grau, na 3ª série do ensino médio, Lucas participou de provas nas busca pela aprovação para cursar o ensino superior. Ele cita que venceu dificuldades no ensino, em especial durante a pandemia. “Terminei meu ensino médio fragilizado, pois passei a vida toda com aulas de contato presencial e no final as aulas ficaram remotas”.

Por um período de um ano, contou com o incentivo principalmente de uma irmã que mora em Araguaína, estudante de enfermagem. “Em 2022, depois que concluí o ensino médio, uma irmã que mora em Araguaína me convidou para estudar e me preparei durante o período de um ano para o vestibular”.

Durante o período, contou ainda com incentivo de familiares e amigos. O jovem apinajé contou que a mãe liga após todos os resultados de provas, sempre com incentivo e ânimo para seguir atrás do sonho.

O resultado que esperava, a aprovação, ocorreu na sétima tentativa e agora espera ser um exemplo, incentivo, para além dos estudantes indígenas, mas a todos os grupos vulneráveis.

“Minha expectativa é servir de inspiração, mesmo vindo da aldeia passei em medicina, apesar de tantas tentativas. Quero ajudar como exemplo e inspiração para os mais novos não desistir, independente do curso que escolher. Não só para os indígenas, mas para todos que são de escola públicas, para não desistirem dos sonhos, pois uma hora vem o resultado”.

Ritual de celebração

Por cerca de duas horas, Lucas participou na aldeia, do ritual do Pepaàk. A tradição do rito é uma celebração que marca uma nova fase de maturidade, um novo conhecimento, como a conquista do jovem de cursar uma graduação.

O ritual permite a ida do indígena em busca de um novo conhecimento, de modo que retorne ao final do curso, para contribuir em sua comunidade, com os conhecimentos adquiridos.

Conduzida pelo cacique da aldeia, José Ribeiro, que é bisavó do jovem é quem conduziu o momento realizado no centro da aldeia com cânticos e a presença de toda a comunidade.

De acordo com o governo do estado, a etnia Apinajé é uma das oito mapeadas no estado, dividida entre 62 aldeias que reúnem 3,7 mil indígenas.