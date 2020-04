O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, em coletiva nesta terça-feira (7), que já foram distribuídos 135 mil testes de RT-PCR, mais sensível, para detectar o novo coronavírus. Ele disse que, nessa semana, chegarão ao ministério mais 300 mil testes e que o governo vai entregar mais um milhão.

Mandetta também fez alertas quanto à criação de perfis falsos dele nas redes sociais e campanhas de arrecadação que usam a imagem dele. Ele também falou que o País continua com dificuldade de aquisição no mercado chinês e pediu para que as pessoas que tenham máscaras N95 em casa doem aos hospitais.