Quem pode ser voluntário para as vacinas da Covid no Brasil? Entenda As fabricantes buscam verificar a segurança e a eficácia das doses na proteção do corpo humano contra os efeitos causados pela Covid-19. Foco será em profissionais de saúde

Duas vacinas contra o coronavírus serão testadas em brasileiros ao longo dos próximos meses. São elas o imunizante da Sinovac Biotech, da China, e o da Universidade Oxford, na Inglaterra. As fabricantes buscam verificar a segurança e a eficácia das doses na proteção do corpo humano contra os efeitos causados pela covid-19. O Estadão discutiu com especialistas os avanços e...