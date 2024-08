Vida Urbana Queimadas impactam fornecimento de energia elétrica para quase nove mil famílias, aponta Energisa Concessionária registrou 31 ocorrências por fogo este ano, o que representa uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano passado

De janeiro a julho deste ano, 8.780 famílias tocantinenses tiveram o fornecimento de luz prejudicado por conta de queimadas, conforme divulgado pela distribuidora de energia elétrica do estado. Este ano, os municípios de Formoso do Araguaia, Arapoema, Barrolândia, Ipueiras e Peixe foram as cidades com o maior número de ocorrências. Ao todo, foram...