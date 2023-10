Redação Jornal do Tocantins

Matéria atualizada às 12h10

Moradores de Novo Acordo, região leste do estado, amanheceram sem água após o temporal que caiu na noite de segunda-feira, 9. Em um comunicado, a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) informou que o fornecimento de água foi interrompido temporariamente devido a falhas no fornecimento de energia elétrica em alguns setores do município. Essa não é a primeira vez que os moradores ficam sem água, conforme já divulgou o JTo.

“Os clientes que possuem reservatórios em suas residências e comércios devem utilizar a água de maneira consciente para que não falte”, divulgou ATS.

Em nota, informaram ainda que já acionaram a Energisa para realizar os reparos necessários e que uma equipe da autarquia “está de prontidão no local para restabelecer os serviços imediatamente após a normalização do fornecimento de energia”.

De acordo com a ATS, a previsão para retorno do fornecimento de água será até às 18h. Regiões como o Setor Aeroporto estão sem o abastecimento.

Por sua vez, a Energisa, concessionária de energia elétrica que abastece a região, disse que os fortes ventos causaram problemas no transformador. Ainda segundo a concessionária a equipe estava desde às 00h para resolver o problema e que já foi normalizado às 11h46 desta terça-feira-feira, 10.

“A Energisa informa que devido à chuva com fortes ventos ocorridos em Novo Acordo na noite desta segunda-feira, dia 9, foi registrada uma ocorrência pontual em decorrência de um problema técnico em um dos transformadores do município, provocando a interrupção no fornecimento de energia para 48 clientes da região. Para os demais clientes da cidade, a distribuição de energia segue normalmente, sem interferências”.

A Energisa orienta ainda que, durante tempestades, é importante que a população esteja atenta e tome alguns cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica.

"Caso ocorra queda de energia, desligue os aparelhos da tomada e aguarde o seu restabelecimento. Em caso de fios caídos ou outros danos à rede elétrica, mantenha distância e entre em contato imediatamente com a Energisa para que possamos tomar as providências necessárias. A segurança da população deve ser sempre prioridade".

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, uma moradora mostra alguns estragos que o temporal deixou no município, como estruturas que deixaram casas destelhadas. “Uma chuva de cinco minutos, mas pense na velocidade do vento”, disse no vídeo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira, 10, em Novo Acordo é de pancadas de chuvas o dia inteiro, com temperatura mínima de 26° e máxima de 35°.