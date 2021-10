Vida Urbana Quebradeiras de coco do Bico do Papagaio participam de campanha nacional do Babaçu Livre 2021 No Tocantins, mulheres têm muitas dificuldades por muitos dos babaçuais estarem em áreas privadas

Em meio às dificuldades da pandemia, as cerca de 400 quebradeiras de coco moradoras do Bico do Papagaio no Tocantins participam da Campanha Babaçu Livre 2021, lançada no final de setembro. O Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), representado por secretarias regionais nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e também do Tocantins, se organizam e...