“Que inclusão é essa?”, questiona mãe de criança autista que não vai à escola por falta de cuidador

“Onde está a inclusão da escola se eles nem abrem a porta para a criança entrar? Vejo desigualdade, desrespeito e humilhação que as crianças são submetidas”, diz a pedagoga Ana Karenina de Souza, 40 anos, mãe de um aluno de 9 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e que está a mais de 35 dias sem ir a escola por falta de cuidador. O filho de Ana es...