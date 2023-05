Vida Urbana Quatro testemunhas serão ouvidas no primeiro dia da audiência sobre grupo de extermínio da PC Oitivas ocorrem nesta terça-feira, 9, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Salão do Tribunal do Júri em Palmas;

Quatro testemunhas serão ouvidas no primeiro dia da audiência de instrução da ação criminal sobre o suposto grupo de extermínio no Tocantins, nesta terça-feira, 9, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Salão do Tribunal do Júri em Palmas. As testemunhas ouvidas durante a manhã são: Guido Camilo Ribeiro, Delegado da Polícia Civil - arrolado pelo Ministério Públic...