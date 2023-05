A Polícia Civil prendeu quatro homens de 19, 29, 32 e 34 anos na cidade de Guaraí, região centro-norte do estado, suspeitos de envolvimento com uma série de crimes registrados na cidade. Um dos criminosos seria o responsável por ferir uma comerciante no pescoço durante uma tentativa de roubo.

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), três presos têm envolvimento com uma série de furtos ocorridos recentemente, dois são do estado do Pará e o terceiro é morador de Guaraí. O quarto suspeito teria tentado roubar um mercado no setor Jardim Irani, na última quarta-feira, 24, e durante o crime a vítima tentou pedir ajuda e acabou esfaqueada.

Os três suspeitos de furtos vão responder pelos crimes em liberdade, mas o homem que feriu a comerciante deve permanecer preso. Segundo a polícia, dois suspeitos são do estado do Pará, um residente em Guaraí e o quarto homem é de Palmas.