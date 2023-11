Um taxista e três passageiros foram presos por porte ilegal de arma de fogo na segunda-feira, 6, no setor Costa Esmeralda, em Araguaína. Os suspeitos, identificados pelas iniciais H.S.M., 21 anos, T.A de 28 anos, C.S.O.S, de 23 e J.P.S.A., de 18 anos estão recolhidos na Unidade do Sistema Prisional da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia por volta das 17h30, em que um suspeito armado teria entrado em um veículo de taxista.

O veículo foi localizado em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com os quatro suspeitos no interior do carro.

Ainda segundo o relatório da Polícia Militar, foram realizadas buscas no interior do veículo e encontrados atrás do banco do motorista dois revólveres de 38 calibres, munições e porções pequenas de cocaína e maconha.

Os suspeitos foram levados para a 5ª Central da Polícia Civil de Araguaína. Os quatros negaram serem os portadores das drogas e armas de fogo e ficaram em silêncio durante interrogatório.