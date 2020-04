Vida Urbana Quatro suspeitos de forjar furto e receptação de retroescavadeira avaliada em R$ 200 mil são presos Homem que furtou a máquina era funcionário da vítima e registrou ocorrência veículo, que havia sido colocado a venda em um site de compra e venda

Uma ação de combate à criminalidade deflagrada pela Polícia Civil resultou na apreensão de uma retroescavadeira, avaliada em mais de R$ 200 mil em Gurupi, Sul do Estado. O caso aconteceu nesta terça-feira e contou com agentes da Delegacia de São Miguel do Tocantins e da Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deic) de Gurupi e de Araguatins. Conforme a Secretaria de Seg...