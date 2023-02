Redação Jornal do Tocantins

Dois autores de tentativa de homicídio contra um adolescente de 16 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 13, no Setor Taquari em Palmas, acabaram presos horas depois do crime, por agentes da Polícia Civil, também na região sul de Palmas.

Eles estavam em uma motocicleta quando o garupa atirou contra o adolescente enquanto ele caminhava por uma rua, no momento em que estava indo para a escola. Os autores efetuaram os disparos sem descer da moto, e após o adolescente cair no chão, fugiram do local.

Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), o adolescente tem quadro de saúde estável.

Após serem identificados por agentes do serviços de investigação da polícia, os autores, localizados na região sul de Palmas, ainda estavam em posse da arma e veículo utilizados no crime.

Com os primeiros suspeitos presos, os policiais também encontraram munições de arma de fogo e drogas. Horas depois, na mesma região, os policiais também prenderam outros dois homens, que teriam ligação com a tentativa de homicídio.

Na delegacia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos teriam confessado que a motivação do crime seria rivalidade entre organizações criminosas.

"Os autores tinham como alvo um primo da vítima, que não foi encontrado, oportunidade em que esperaram a vítima sair para ir para a escola e, como retaliação e simplesmente pelo grau de parentesco, resolveram matá-la”, disse o delegado da 1ª DHPP de Palmas, Israel Andrade, para a assessoria da SSP.

Todos foram ouvidos na delegacia de Taquaralto e encaminhados para a unidade penal de Palmas.

Participaram das investigações, agentes da 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP de Palmas) com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) e da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (1ª DENARC Palmas) além da Polícia Militar.