Vida Urbana Quatro são condenados por tentar matar homem perto de parque de diversão Penas variam entre 15 e 17 anos e segundo o Ministério Público Estadual (MPTO)

A Justiça condenou, no último dia 5, quatro acusados de participação em uma tentativa de homicídio que ocorreu em 2019 em Araguaína, Norte do Estado. Os réus terão que cumprir penas que variam entre 15 e 17 anos e segundo o Ministério Público Estadual (MPTO), o Tribunal do Júri acolheu as teses de acusação sobre tentativa de homicídio qualificado por três motivos: motivo t...