Vida Urbana Quatro pessoas são presas em operação da PF que investiga conflitos em desapropriação de terras Investigados são fazendeiros e posseiros que podem estar envolvidos em conflitos de terras da União

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas na manhã desta quarta-feira, 11, nas cidades de Colinas, zona rural de Palmeirante do Tocantins, ambas localizadas na região norte do Estado e também Brasília (DF) e Goiânia (GO). Os investigados são fazendeiros e posseiros. A Operação da Polícia Federal recebeu o nome de Terra Arrasada e tem como objetivo apurar a prát...