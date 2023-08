Um acidente entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas mortas, entre elas, duas crianças e um bebê, na noite de sábado, por volta das 21h20min, entre Axixá e São Bento do Tocantins, extremo norte do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar no local a equipe encontrou uma mulher encarcerada no banco do passageiro e um bebê no banco traseiro do veículo, além de duas crianças na beira da pista, todos estavam mortos.

Segundo a corporação, os militares retiraram a mulher do veículo com a ajuda de um desencarcerador e em seguida, retiraram o bebê.

A polícia informou aos bombeiros que três pessoas foram encaminhadas ao hospital. Conforme a Polícia Militar, o motorista do caminhão fugiu do local.