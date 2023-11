Uma batida entre duas motos no município de Gurupi deixou uma pessoa identificada como Neuzivan Rodrigues Ferreira, de 35 anos, gravemente ferida. O acidente ocorreu no domingo, 19, por volta das 19h.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital regional, segundo o Corpo de Bombeiros.

Conforme os bombeiros, ao chegarem no local encontraram Neuzivan Rodrigues no chão e inconsciente. Com suspeita de traumatismo craniano, ele foi levado para o Hospital Regional de Gurupi, com a esposa, que teve ferimentos leves.

De acordo com os bombeiros, durante o atendimento, Neuzivan Rodrigues teve uma parada cardiorrespiratória, em que foi realizada uma reanimação cardiopulmonar por cerca de 5 minutos até que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse ao local.

As outras duas vítimas que se feriram estavam na outra moto não tiveram a identidade revelada e também foram levadas para atendimento médico hospitalar com ferimentos leves.