Vida Urbana Quatro homens presos em Dianópolis realizavam segurança de terra em conflito agrário, diz SSP Um dos suspeitos fingia ser policial penal do Pará e oficial de Justiça do Goiás; equipes encontraram mais de R$ 100 mil, além de coletas, armas, munições e algema

Em Dianópolis, região sudeste do Tocantins, policiais civis e militares prenderam e autuaram quatro homens por associação criminosa armada, esbulho possessório, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um dos suspeitos se passava por policial penal do Pará e oficial de justiça do Goiás, mesmo ...