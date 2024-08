Vida Urbana Quatro homens e uma mulher são condenados por associação criminosa e roubos de caminhonetes de luxo Segundo o Tribunal de Justiça, os crimes aconteceram no mês de julho de 2023, em Paraíso do Tocantins e em Palmas. Os réus ainda podem recorrer contra a decisão

O Tribunal do Júri condenou quatro homens e uma mulher acusados de associação criminosa e de roubos de caminhonetes de luxo roubados em Paraíso do Tocantins e em Palmas. As penas somadas dos acusados ultrapassam 25 anos de prisão. Os crimes aconteceram em julho de 2023. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o grupo realizou, pelo menos, dois a...