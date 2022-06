Vida Urbana Quatro equipes seguem na fase estadual do Copão Tocantins de Futebol Amador Próximo jogo da semifinal do Copão Tocantins está previsto para a próxima quarta-feira, 8, às 20 horas, no Estádio Municipal de Babaçulândia; donos da casa enfrentaram o Tocantínia FC

Apenas quatro equipes seguem na briga da fase estadual do Copão Tocantins de Futebol Amador: Maxzen FC/Gurupi, Tocantínia FC, Atlético Taquari/Palmas e Seleção de Babaçulândia. De acordo com a Secretaria Estadual de Esporte e Juventude, a competição distribuirá R$ 100 mil em premiações, sendo R$ 50 mil para o campeão; R$ 25 mil, para o vice; R$ 15 mil, para o terceiro c...