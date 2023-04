Os corpos dos quatro suspeitos mortos em confronto com policiais da operação Canguçu foram liberados para os familiares, após necropsia realizada em Paraíso do Tocantins, de acordo com informação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta quinta-feira, 20.

O outro corpo, transferido para Instituto Médico Legal em Palmas, aguarda a “manifestação da família, para proceder à entrega do mesmo”, segundo a SSP.

Os quatro suspeitos morreram em confronto no final da tarde da terça-feira, 18, em área da fazenda Vale Verde, na zona rural de Pium. Eles entraram em confronto com policiais do Mato Grosso, enquanto militares do Tocantins e Goiás realizaram a contenção da área para evitar fuga.

Durante o recolhimento dos corpos, militares encontraram quatro armas com alto poder de destruição. De acordo com a PM do Tocantins, foram apreendidos um fuzil AK-47, um fuzil automático leve de calibre 7.62, e dois fuzis calibre 5.56.

“São armamentos com alto poder de fogo, que estavam na posse desses criminosos que vieram a óbito, no intenso confronto com militares do Mato Grosso”, disse o major Monteiro, porta-voz da PM/TO.