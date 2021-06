Mais 16.380 doses da vacina Pfizer/Comirnaty, utilizada na vacinação contra a Covid-19, devem chegar ao Tocantins na madrugada desta terça-feira, 8. Essas doses devem ser enviadas a quatro municípios, além de Palmas, devido a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alterar as regras para armazenamento e conservação desse imunizante permitindo que seja enviado para mais cidades além das capitais dos estados.

No Tocantins, anteriormente, somente Palmas recebia doses dessa vacina. A partir de agora, os municípios de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Gurupi também serão contemplados com as novas doses da Pfizer.

“Faremos uma reunião, nesta terça-feira, com todos os novos municípios que receberão as doses da Pfizer. Apresentaremos orientações sobre a logística, armazenamento, quantidade e diluição do imunizante”, explicou a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Perciliana Bezerra.

Conforme a SES, esses imunizantes são destinados para gestantes, puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da Educação do Ensino Básico, forças de segurança e trabalhadores de transporte aéreo. A SES não divulgou o quantitativo de doses que será enviado para cada cidade.

Ampliação

No final de maio, a Anvisa avisou que os imunizantes da Pfizer podem ser mantidos em temperatura controlada, de 2º a 8ºC, por até 31 dias, o prazo anterior era de 5 dias.Com a mudança, a vacina da Pfizer poderá ser aplicada fora das capitais, já que antes a distância e o curto espaço de tempo em que o imunizante se mantinha viável atrapalhava o transporte e uso em outras cidades.

Para conceder o requerimento, a Anvisa avaliou estudos de estabilidade da vacina “para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração“. O critério para uma cidade receber as doses era estar a uma distância de 2h30 da capital do Estado.

Na semana passada, na sexta-feira, 4, o Tocantins recebeu 4, 4.680 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech, entretanto, essas doses ainda foram encaminhadas apenas para o município de Palmas. Os imunizantes eram destinados a aeroviários, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes.

Vacinômetro

Até esta segunda-feira, 07, o Tocantins já havia imunizado 410.635 pessoas contra a Covid-19, correspondente a 17,53% da população. O Estado recebeu 638.870 doses das vacinas liberadas pela Anvisa para uso e distribuiu 560.578 aos municípios. Foram 278.728 aplicações em primeira dose e 131.907 em segunda dose, conforme os dados do Vacinômetro da SES.