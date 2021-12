Vida Urbana Quatro cidades atualizam informações e número de impactados chega a 372 Continuam sendo 84 pessoas desabrigadas devido às chuvas e cheias nos rios

Quatro cidades atualizam informações sobre impactados pelas chuvas e enchentes em rios e córregos e Tocantins chega a 287 pessoas afetadas, sendo 79 desalojadas. O número é do Boletim da Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros da manhã desta sexta-feira, 31, e dos impactados, continuam sendo 84 desabrigadas 148 resgatados ou retirados de áreas de risco, assim como na atualização anterior. Conforme o documento, as cidades com atualização de dado...