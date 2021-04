Vida Urbana Quatro capitais suspendem aplicação da 1ª dose por falta de vacina contra a Covid-19 Vacinação no país começou em 17 de janeiro e primeiro atingiu profissionais de saúde e pessoas acima de 90 anos

Quatro capitais brasileiras interromperam a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 por falta de vacinas. Florianópolis ainda tem doses para seguir com a imunização de pessoas com 65 anos até sexta (16). No sábado, porém, a campanha será interrompida por falta de doses. Goiânia suspendeu a aplicação da primeira dose no sábado (10), quando atendeu pessoas na ...