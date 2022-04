Vida Urbana Quatro armas de fogo e mais de 195 munições são apreendidas em Palmeiras e Paraíso do Tocantins Um dos suspeitos afirmou à PRF, após identificação da mala, que estava "apenas" levando a arma a pedido de seu primo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nos últimos dois dias, quatro armas de fogo, diversas munições, mira do tipo Red Dot, bem como armas “brancas” do tipo faca, facão e machadinha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no primeiro caso, em fiscalização de rotina, no km 80 da BR 226, em Palmeiras do Tocantins, a equipe encontrou no bagageiro do ôni...