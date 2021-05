Vida Urbana Quatro adolescentes pegando carona no para-choque de um caminhão na BR 153 são resgatados pela PRF Segundo PRF, flagrante ocorreu após a equipe receber denúncia de uma pessoa que ficou assustada ao presenciar o risco que os adolescentes estavam correndo

Quatro adolescentes em situação de vulnerabilidade foram resgatados pela A Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os jovens estavam se equilibrando no para-choque de um caminhão em movimento que circulava pela BR 153. A ocorrência foi registrada por volta das 18h49 desta quinta-feira, 20, em Araguaína, norte do Estado. Conforme a PRF, no mesmo dia, durante o período da tar...