Vida Urbana Quase sete metros cúbicos de madeira irregular são apreendidos na TO-455 Motorista do caminhão disse que era dono da carga e venderia para um fazendeiro em Miranorte

A Polícia Militar apreende um carregamento de 6,98 metros cúbicos de madeira irregular na TO-455, próximo a de Miracema do Tocantins. A carga seria vendida em Miranorte e a apreensão ocorreu nesta quinta-feira, 31. Conforme a PM, a apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina na rodovia estadual quando os militares abordaram um caminhão no km 04 da TO....