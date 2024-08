Vida Urbana Quase 94 mil pessoas emitiram novo RG no Tocantins; saiba como e onde agendar atendimento O Registro Geral (RG) será substituído pela Carteira Nacional de Identidade (CNI), até 2032. Em Palmas, os moradores devem agendar o atendimento pelo site da Secretaria de Segurança Pública

Desde o início do ano a Carteira Nacional de Identidade passou a ser emitida no Tocantins. O documento irá substituir o Registro Geral (RG) e sua primeira via é gratuita. Até o momento 93.853 identidades foram produzidas no estado.