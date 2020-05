O Tocantins chega a 572 casos confirmados por Covid-19, sendo que quase 85% são pacientes que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. No que se refere aos hospitalizados, são 52 residentes e não residentes do Estado. Outros 77 já estão recuperados e o Tocantins registrou nove mortes, número que se mantém pelo terceiro dia.

Dos pacientes infectados, 318 são homens, sendo que correspondem a 55,5%, e os demais 254 são mulheres. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins que está disponível aqui.

Todos esses dados são do 55º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins divulgados neste sábado, 9.

Novos

Conforme o Boletim, o Tocantins tem 77 novos casos confirmados da Covid-19, sendo: (35), Augustinópolis (01), Aurora do Tocantins (01), Axixá do Tocantins (01), Barrolândia (01), Cariri do Tocantins (02), Colinas do Tocantins (04), Couto Magalhães (01), Formoso do Araguaína (01), Gurupi (04), Nova Olinda (02), Palmas (08), Paraíso do Tocantins (02) Pugmil (01), Sítio Novo do Tocantins (11), Tocantinópolis (01), Wanderlândia (01).

Além disso, foram diagnosticados pelo Lacen sete (07) casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados do Maranhão, Paraná, Goiás e Santa Catarina. Nesta sexta-feira, 9, o número de casos divulgados era de 494 que somados com os 77 seriam, 571, mas o documento constavam 573 na soma dos municípios.

Ao ser questionada a SES informou que o Boletim de n° 55, a cidade de Cristalândia “relacionada na tabela de distribuição de casos confirmados segundo município de residência, com um caso positivo, teve correção de domicílio. O caso é de paciente que reside em Palmas, portanto Cristalândia volta a não contabilizar casos positivos e a referida tabela será atualizada na próxima edição do Boletim”.

O Boletim também informa que “um caso registrado no Boletim nº 54 para Cariri do Tocantins, após investigação foi corrigido município de residência sendo contabilizado agora para Palmas, o mesmo acontece com o registro do caso de Cristalândia que também será contabilizado para Capital. Outra alteração para Palmas é o registro de um caso positivo diagnosticado na rede privada”. Entretanto a Secretaria até às 16h40 horas não informou o motivo do segundo dado em conflito.

Palmas

Na Capital, conforme a Vigilância Epidemiológica de Palmas, são mais nove casos positivos e são contabiliza 152 pessoas infectadas com à Covid, das quais 37 estão recuperadas e duas foram a óbito. Nos oito primeiros dias de maio, a cidade registrou 86 casos confirmados a mais, o que representa um crescimento de aproximadamente 130%.

Esses dados, para a gestão municipal, são preocupantes e merecem muita atenção por parte da população, e a Vigilância Epidemiológica atribui o aumento brusco de casos à flexibilização do isolamento social e das medidas de prevenção nas semanas anteriores ao período.

Conforme Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), até às 11 horas deste sábado, eram 2.413 notificações de síndromes gripais, sendo descartados 905 casos.