Redação Jornal do Tocantins

Dos 211 pré-selecionados que compareceram ao de Teste Aptidão Física (TAF) para uma vaga no concurso público da Guarda Municipal de Araguaína, 29 testaram positivo para a Covid-19 e terão que realizar a etapa em outra data. Esse grupo de candidatos infectados foi levado para o atendimento médico e retirados do local.

Segundo a Prefeitura de Araguaína, os candidatos doentes farão o TAF ainda em julho, em data a ser divulgada pela organização do certamente. A documentação requerida será para essa fase do TAF será válida até a próxima oportunidade. Os testes rápidos foram aplicados por uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal da Saúde em todos os candidatos que realizaram os testes neste sábado, 4, e domingo, 5.

Ao todo, conforme a gestão, eram 275 pré-selecionados convocados para essa etapa, sendo que os chamados tiveram a tiveram maior pontuação da prova objetiva. Após essa etapa, os 40 melhores colocados serão chamados para o curso de formação, já os demais que forem considerados aptos serão inseridos em um cadastro reserva.

Além da testagem rápida, a organização do concurso e a gestão municipal realizaram outras medidas sanitárias para garantir a segurança dos candidatos. Os selecionados passaram por medição de temperatura com um termômetro digital infravermelho, higienização das mãos com álcool 70% e disponibilização de máscaras descartáveis. Os equipamentos utilizados para realização das provas físicas, como barras e os colchonetes também passaram por higienizados a cada vez que eram usados, e o ambiente teve sanitização constante.

Concurso

Para essa etapa, segundo a Prefeitura de Araguaína, participaram candidatos selecionados de seis Estados, além do Tocantins. O concurso teve mais de 30 mil candidatos inscritos e as provas aconteceram nos dias 14 e 15 de março deste ano. O certame ofertou 581 vagas distribuídas em diversos cargos.