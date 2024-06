Vida Urbana Quarto suspeito de torturar família e roubar R$ 70 mil é achado morto em rodovia Suspeita da polícia é de que ele tenha sido atropelado por um veículo de grande porte. PM segue em busca do quinto homem que teria participado do assalto

O quarto suspeito de participar do assalto à casa de uma família em Almas, na região sudeste do Tocantins, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (20). A polícia informou que achou o corpo no meio da rodovia, próximo ao trevo da cidade. Outros três suspeitos morreram em confrontos com a Polícia Militar. O grupo rendeu a família na segunda-feira (17) e...