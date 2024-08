Vida Urbana Quarto suspeito de envolvimento no assassinato do cabeleireiro Wanderson Menezes é preso O corpo da vítima foi encontrado no dia 14 de agosto às margens da Rodovia TO-080, entre Porto Nacional e o distrito de Luzimangues

Um homem de 21 anos, suspeito de ser o mentor do crime que vitimou o empresário e cabeleireiro Wanderson Menezes, de 34 anos, foi preso em Conceição do Araguaia (PA). A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (28) pela Polícia Militar do Pará após o compartilhamento de informações com a Polícia Civil do Tocantins. O nome do suspeito não foi divulgado. ...