O operador de caixa Ederval Ferreira Dos Santos Morais, 29 anos, o auxiliar de serviços gerais, Mike Cosmo da Silva, o “Paraíba”, 30 anos, Weverghton Lopes Rodrigues de Carvalho, o “Playboy”, 34 anos, e Francisco Soares de Sousa de 33 anos são os alvos de uma denúncia de roubo majorado apresentada pelo Ministério Público, nesta quinta-feira, 16, na 1ª Vara Criminal de Palmas .

Todos os quatro respondem a ações criminais no Judiciário, segundo o Ministério Público. Nesta nova ação, eles são acusados de terem tomado de assalto à mão armada no dia 31 de janeiro deste ano, um comércio (minibox) na Chácara Santa Clara, Vila Agrotins, zona rural de Palmas.

Na noite do assalto a mulher estava no fundo do comércio, quando escutou um “pipoco”, mas ao entrar no comércio, dois assaltantes que haviam rendido o marido também a imobilizaram, conforme a denúncia. Outros dois assaltantes estavam do lado de fora, na cobertura ao crime, em uma Saveiro de cor amarela.

Segundo a denúncia, com violência e grave ameaça por uso de uma arma de fogo, eles renderam o casal dono do estabelecimento levaram uma moto Honda CG150 FAN, cor preta, um celular, uma televisão e certa quantia em dinheiro, não detalhada na denúncia.

Ederval Morais e Paraíba acabaram localizados pelas forças policiais no dia seguinte, pela manhã, em um posto de combustível no Aureny IV. Além do carro eles estavam com três celulares, um deles pertencia a uma das vítimas. Os dois informaram que a motocicleta roubada estava na casa do Francisco Sousa, o dono do carro usado no assalto.

Durante o inquérito, os quatro negaram participação no crime. Playboy disse não conhecer nenhum dos acusados e Ederval disse ter usado o carro de Francisco apenas para buscar Paraíba, mas frisou não ter participação no assalto.