O estado de saúde do ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, de 94 anos, melhorou significativamente em relação ao dia anterior, de acordo com o boletim médico, emitido na noite deste domingo, 2, conforme a nota divulgada pela família Siqueira Campos.

“A administração de antibióticos para combater a infecção pulmonar aponta resultados positivos e seu estado geral é considerado muito bom. Os rins estão funcionando normalmente. Ainda não há previsão de alta hospitalar”.

O ex-governador teve uma infecção pulmonar confirmada no sábado, 2. A infecção não é de origem bacteriológica, mas decorrente de broncoaspiração (quando substâncias estranhas entram nas vias respiratórias) e houve baixa no nível de infecção, segundo exames de sangue mais recentes, segundo informou Eduardo Siqueira Campos.

A família do ex-político ainda agradeceu o apoio e carinho recebidos nestes dias de internação de Siqueira Campos.

Internado desde o dia 29 de junho com dores no corpo, decorrentes de atividade cancerígenas descobertas em 2004, o político chegou a ficar internado na UTI onde descobriu fraturas patológicas nas vértebras.

Segundo o filho, Eduardo Siqueira Campos, o pai acumula diversas comorbidades, retirada do intestino, três stents no coração e uma retirada da próstata por tumores malignos que deixaram sequelas. “Ele tomou hormonoterapia por muitos anos, porém ele tem sinais de prosseguimento de atividade cancerígenas, advindas ainda de 2004. A origem da dor, decorre de consequências do câncer da próstata, e as consequências causam fragilidade nele”.

Internações em 2022

Em outubro de 2022, Siqueira Campos passou por cirurgia para retirada vesícula que se apresentou infeccionada devido a uma pedra.

No dia 13 de setembro, o ex-governador teve um quadro de vômitos e foi levado ao hospital. Na época, Siqueira continuava com quadro de infecção no pulmão e desde 2019 não possui mais o intestino completo, após a retirada do intestino grosso.

No dia 28 de julho o ex-governador teve que ser internado em uma unidade hospitalar em Palmas após apresentar um quadro de pneumonia bacteriana. No dia em que completou 94 anos, 1 de agosto, Siqueira recebeu alta hospitalar.

No dia 5 de agosto Siqueira Campos recebeu diagnóstico da Covid-19 e não apresentava sintomas.

No dia 23 de agosto o ex-governador teve alta da UTI após ser internado na madrugada do dia 20 com febre e pressão baixa.