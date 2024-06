Vida Urbana Quadrilha Os Malacabados vence São João do Cerrado com o tema ‘O Tesouro do Rei’ Fundada em 2001, junina chegou ao tetracampeonato. Grupo junino Encanto do Luar ficou em segundo lugar e Os Fei de Cum Força ficaram em terceiro

O grupo junino Malacabados conquistou o título de campeão do São João do Cerrado 2024, promovido pela Prefeitura de Araguaína, no Parque Cimba. A disputa municipal foi realizada na noite da última sexta-feira (28). Neste sábado e domingo, a festa continua com a etapa interestadual, que contará com a participação de 10 juninas. Participam da disputa três grupos...