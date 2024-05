Vida Urbana Quadrilha é presa por furtos de celulares no show de aniversário de Palmas Jovens foram detidos na Rodoviária de Palmas pela Polícia Militar

Cerca de 30 celulares furtados no show do DJ Alok, em Palmas, foram recuperados durante uma ação da Polícia Militar no Tocantins (PM). A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (20). O evento foi realizado de domingo (19) para esta segunda-feira e reuniu milhares de pessoas em comemoração aos 35 anos da capital.