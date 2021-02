Vida Urbana Quadrilha é presa após roubar carreta com carga de eucalipto em Gurupi Ao todo, seis suspeitos foram presos na abordagem da Polícia Militar; nas buscas, a corporação se deparou com um veículo com quatros suspeitos, com as mesmas características do que teria sido utilizado pelos assaltantes

Seis suspeitos foram presos, na madrugada desta segunda-feira, 22, no Setor Industrial, em Gurupi, região sul do Estado. A suspeita é que eles tenham roubado uma carreta com a carga de eucalipto. Além disso, a Polícia Militar (PM) encontrou com eles, aparelhos celulares roubados. De acordo com a polícia, por determinação do Sistema Integrado de Operações Policiais (SIOP)...