A quadra poliesportiva da Arso 41 (antiga 403 sul)em Palmas, está com parte da estrutura destruída e os moradores indicam ter havido vandalismo no local, que seria bastante usado por jovens da região.

O contador Saymon Lisboa de Oliveira, de 33 anos, morador da quadra, informou ao JTo que noite de domingo, 3, deparou-se com destroços da estrutura espalhadas na quadra. Ele afirmou que os vândalos quebraram a trave do gol, rede de basquete e banco.

“E um sentimento de frustração, porque é dinheiro público, a quadra foi reformada com todo carinho, foram muito muitos anos para fazer uma reforma e aí quando a gente vai passear com a família e animais de estimação se depara com essa situação de vandalismo”.

Ele disse que frequenta o local durante a semana para atividades físicas e lamentou o ocorrido. “Fiquei bastante triste. Até os bancos, os vândalos não perdoaram, é o local onde os pais sentam no final de tarde para ver seus filhos brincando, é frustrante essa situação”, comentou.

Imagens registradas na manhã desta segunda-feira, 4, pelo JTo, mostram a situação em que ficou a quadra. A trave arrancada deitada sobre o piso, com o suporte da parte de trás da trave, que mantém o equipamento em pé, retorcido. Os aros da tabela de basquete também tiveram as redes arrancadas.

O que diz a prefeitura

A prefeitura informou por meio de nota que equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) e da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) serão encaminhadas ao local para avaliar a situação e os reparos necessários nos equipamentos que estiverem danificados.

Ainda,conforme a gestão, a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) realiza o patrulhamento nos equipamentos públicos da capital com o objetivo de dar segurança à população e coibir ações de vandalismo. “A Prefeitura lamenta ações como esta, pois danificam equipamentos públicos destinados ao lazer dos moradores e geram despesas ao erário municipal”.

O Código Penal determina que o crime de vandalismo contra o patrimônio público pode ser punido com prisão, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.