Redação Jornal do Tocantins

A aplicação das provas do vestibular TO Graduado da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), para o primeiro semestre de 2023 ocorrerá neste domingo, 22, em 12 cidades do estado.

O vestibular será realizado no período matutino com abertura dos portões às 8h. Os candidatos podem consultar os locais de prova no site da universidade. A prova terá duração de 3 horas, e será aplicada às 9h15 e segue até 12h15.

Neste vestibular os candidatos concorrem à 1.000 vagas distribuídas nos cursos de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão do agronegócio e tecnologia em gestão pública ofertados nas cidades de Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo.

Para a realização da prova, os candidatos devem apresentar documento de identificação oficial com foto (não é permitida a apresentação de xerox ou documentos digitais) e, preferencialmente, cartão de confirmação de inscrição disponibilizado na “área do candidato”, além de caneta azul ou preta de material transparente.

A Universidade também recomenda que os candidatos se atentem aos documentos de identificação permitidos, além de outras orientações que constam no Edital.

O resultado definitivo está previsto para ser divulgado na quinta-feira, 26, no site da Unitins. As aulas iniciam no dia 6 de fevereiro.

O TO Graduado é um Projeto de Interiorização Universitária, executado pela Unitins, com o objetivo de ofertar cursos de ensino superior para municípios tocantinenses.