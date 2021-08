Vida Urbana Provas do primeiro vestibular de Medicina da Unitins ocorrem na tarde deste domingo São 7,5 mil candidatos inscritos que farão as provas presencialmente em Araguatins, Augustinópolis e Palmas

Serão realizadas neste domingo, 29 as provas objetiva e de redação do primeiro vestibular para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Os 7.495 candidatos inscritos que concorrem às 40 vagas ofertadas no certame farão as provas em 12 locais nas cidades de Araguatins, Augustinópolis e Palmas. Conforme a Unitins, os portões serão ...